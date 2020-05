Zvukař zničil vystoupení horké favoritce SuperStar. Takhle to dopadlo

Diana Kovaľová zazpívala You Lost Me od Christiny Aguilery Video: TV Nova

Největší favoritka SuperStar, teprve patnáctiletá Slovenka Diana Kovaľová je favoritkou sázkových kanceláří a miláčkem diváků. Po vystoupení v prvním finálovém večeru SuperStar ale hrozilo, že do dalšího týdne nepostoupí. A rozhodně to nebyla její vina.

I když porotci Dianu slyšeli zpívat píseň You Lost Me od Christiny Aguilery velmi dobře, k televizními divákům už stejný dojem nedošel. Zvukař zpočátku zkazil její vystoupení. Dianu v televizi první polovinu prakticky nebylo slyšet, vypadalo to, že zpívá ze sklepa. Až v druhé polovině zřejmě zvukař v přenosovém voze technické problémy vyřešil a diváci si tak mohli užít dokonalé vystoupení slovenské zpěvačky.

Porota nešetřila chválou. Dianu označují jako jeden z největších talentů historie SuperStar. Teprve patnáctiletá Slovenka zpívá neuvěřitelně. A i chvála porotců jistě ovlivnila televizní diváky, kteří Dianu poslali do dalšího týdne a postoupila tak mezi 5 nejlepších letošní SuperStar. O tom, kdo zvítězí a odnese si odměnu 100 tisíc eur, se rozhodne už příští neděli.

V superfinále vedle Diany jsou Barbora Piesová, Dominika Lukešová, Giovanni Ricci a Martin Schreiner. ■