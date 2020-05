Patricie Pagáčová o nenávistných vzkazech: Hejtři si pokaždé něco najdou, hlavně aby si mohli říct, že jsem kráva

Patricie Pagáčová promluvila o nenávistných reakcích od sledujících. Super.cz

"Je fakt, že velké pozdvižení nastalo, když jsem byla na tom koni bez roušky a bez helmy. Ale třeba na Instagramu mám 420 tisíc lidí a je jasné, že se mezi nimi najdou rýpalové, co budou mít připomínky ke všemu. To samé bylo, když dal Paľo Habera fotku na kole, kde také kritizovali, že nemá přilbu ani roušku. Je to skoro šedesátiletý chlap a lidi ho stejně prudí," zavzpomínala s námi.

"Je úplně jedno, co tam dáte, protože lidi mají potřebu si pořád nacházet něco špatného a mohli si říct, že jsem stejně kráva, i kdybych dělala všechno dobře. Nemá to cenu řešit," myslí si Patricie.

Někdy se ale sama svojí radou řídit nedokáže, což přiznává. "Snažím se držet toho, abych to ignorovala a neřešila, ale občas mě to tak vytočí, že se neudržím. Ignorování je ale nejlepší, protože ti lidé chtějí, abych s nimi diskutovala. Nedat jim to, co by chtěli," domnívá se. ■