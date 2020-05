Moderátorka Jolana Voldánová si nejlépe pročistí hlavu jízdou na motorce

Jolana Voldánová si nejlépe pročistí hlavu jízdou na motorce. Super.cz

"Zvolila jsem taktiku, že si nedávám žádné velké cíle. Každé ráno si řeknu, co bych chtěla udělat, okna jsem třeba myla po jednom. A jsem strašně šťastná, že máme zahradu, kde jsem udělala víc práce než za celých patnáct let, co tam jsme. V téhle době jsem to konečně pořádně ocenila, že jsem nemusela jenom sedět doma a vyhlížet z okna. A hlavně máme taky kousek les, kam chodím ráno nebo v podvečer na procházky," svěřila, jak si během karantény krátila čas.

"Dětem samozřejmě chyběl sociální kontakt, ale zase jsme si užívali, že jsme všichni doma. Netvrdím, že to někdy nebyla úplně ponorka, ale naštěstí má každý z nás nějaký kout, ať už v domě nebo na zahradě, kam si může zalézt. Dělali jsme si i společné filmové večery, kdy jsme se snažili dětem rozšiřovat obzory. Vysokoškolák Vojta je ve větší pohodě, mladší Káča ale ve stresu z toho, že by měla dělat zkoušky na střední školu," doplnila.

Její další náplní bylo nakupování, protože nenakupovala jen pro svoji rodinu, ale i pro babičky, dědečky a sousedy. "V těch začátcích byla spousta lidí, kteří se báli. Zatímco já žádným extrémním strachem netrpěla," vyprávěla. A co jí dodávalo nejvíc energie a radosti? Jízda na motorce! "To je na provětrání hlavy ideální. Jakmile je hezky, tak se jedeme projet. A mám ji konečně krásně vyleštěnou," smála se. ■