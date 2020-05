Kerndlová se vrátí po třech měsících domů ze Španělska! Těmito sexy fotkami vás už zásobovat nebude

Tereza Kerndlová Foto: instagram T. Kerndlové

Už zanedlouho by měla Španělsko opustit a přiletět domů do Prahy. Doufejme, že o pohled na její sexy fotografie nepřijdeme a Kerndlová těmito snímky bude zásobovat dál. I když už to nebude od moře.

„Den 95. Píšu si to na kachličky v kuchyni společně s náplní dne pro lepší přehled. Dnes koupeny letenky domů na 5. června. S největší pravděpodobností by to mělo vyjít. Přestup v Curychu a pak směr Praha. Takže je to vidina toho, že brzy budu zase zpět v Česku,“ napsala Kerndlová ze Španělska. ■