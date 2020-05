Pořádně se zapotil. Marek Ztracený varoval fanoušky, aby nenaletěli stejně jako on

Marek Ztracený (si) naletěl. Foto: Instagram M. Ztraceného

„Prosím vás, až vám pán sedící dole u hradu Kašperk poradí, že na vyhlídku Pustý Hrádek je to kousíček a že na kole tam normálně dojedete, nebo to maximálně kousíček potlačíte, vzpomeňte si na mě, je to past. Podle mě se ještě teď směje, jakou ze mě udělal ‚lamu‘,“ radil zpěvák se smajlíky svým fanouškům.

Ani Markova přítelkyně Marcela nebyla nadšená. Ta se prý na výšlap netvářila hned zkraje, Marek si to ale prosadil - a pak litoval. „Kromě toho, že to není fakt sranda tahat kolo do těch skal přes kameny, mě ještě zpoceného doprovázely zezadu nadávky mé milé a úsměvné pohledy kolemjdoucích,“ zhodnotil situaci, kterou pak prý zachraňoval ovocnými knedlíky.

Radost si ale rychle spravil, a to zjištěním, že jeho koncerty v rámci turné Restart 2021 jsou téměř vyprodané. Pardubice už úplně, Ostrava hlásí 70 % prodaných lístků a na první koncert v Praze a koncert v Brně už zbývá jen pár posledních vstupenek.

„Přes nadšení, adrenalin, stres a nervozitu jsem se dostal k údivu, překvapení až ke štěstí. A taky k vděčnosti. Spousty lidí mi vyhlášení velkého halového tour (mimochodem mého dalšího velkého snu) rozmlouvalo, obzvlášť v této době, a klepalo si na čelo. Často se i smáli a nevěřili, že to myslím vážně. Já ale jen nechtěl přistoupit na to, že začnu žít v nějaký depce, kdy si budu jen stěžovat a říkat, jak nic nejde. Chtěl jsem se na něco těšit a něčím žít. A něco mi říkalo, že nás je takových víc,“ uvedla Marek, který za jediný týden prodal 27 tisíc lístků. ■