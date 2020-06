Markéta Hrubešová se pochlubila dospívající dcerou. Jak to spolu zvádly v karanténě?

S kým trávila představitelka protivné sestřenice Adiny z Krejzových karanténu? Super.cz

Karanténu využila Markéta Hrubešová (48) k důkladnému úklidu domácnosti, psaní nové knihy a trávení času se svou rodinou. Během takřka tří měsíců se v její domácnosti prý neobjevila ponorková nemoc, s dospívající dcerou a partnerem prý tráví čas ráda a je to vzájemné.

„Všichni spolu vycházíme normálně. Nebyla to pro nás žádná novinka. Tahle situace v některých rodinách odkryla skutečnost, že spolu nejsou schopni koexistovat. My jsme ale na sebe zvyklí a jsme rádi spolu. I když máme hrozně malý byt, tak jsme to spolu zvládli,“ oddechla si Markéta.

Ještě před vypuknutím koronavirové krize v Česku chtěla herečka odjet do své milované Itálie. Cestu ale zrušila. Podle všeho ale plány do jedné z nejpostiženějších zemí Evropy obnoví.

„Doufám, že až se otevřou hranice a bude to bezpečné, tak pojedu,“ říká Markéta a jedním dechem odvážně dodává: „Moje heslo zní ’Nejhorší smrt je z vyděšení’. Itálie není celá postižená, jsou regiony, které to zasáhlo stejně jako Českou republiku. Samozřejmě jsem obezřetná, jsem máma, a zjistím si spoustu informací. Život ale musí jít dál,“ říká Markéta, která se do Itálie chystá nejdříve za dva měsíce. ■