S úspěšnými koncerty pomůže Marešovi znovu i jeho manželka. Na přípravu dostala rok navíc

Díky tomuto posunu se ale do projektu částečně vrátí také moderátorova manželka Monika (39), která měla v minulých ročnících na starost merchandising, tedy prodej upomínkových předmětů. „Už jsem nechtěla dělat žádný merche. Tím, jak se to odložilo, tak si s tou myšlenkou znovu pohrávám. Mám už v hlavně nějaké nápady. Chtěla bych vytvořit hezkou kolaboraci a jsem zvědavá, jestli se to povede,“ prozradila Monika na prvním večírku po rozvolnění vládních opatření v showroomech s luxusním nábytkem.

V jednom z našich posledních rozhovorů, kdy jsme zabrousili na téma koncerty, se Monika nechala slyšet, že svému muži diplomaticky naznačuje, aby se na pódiu už nesvlékal. Jinak ale Marešová manželovi do jeho kreativní tvorby nezasahuje. „Koncerty jsou v režii mého muže a já jako správná manželka funguju jako podpora. Pokud potřebuje pomoct s nějakým rozhodnutím, tak jsem tam ráda pro něj, ale je to jeho projekt,“ říká Monika Marešová. ■