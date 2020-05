Tolik času jako v karanténě Monika Marešová ještě s manželem nestrávila. Ponorku léčila během v přírodě

Prozradila svůj recept proti dusnu ve vztahu. Super.cz

Po dobu koronavirové pandemie se Monika (39) a Leoš (44) Marešovi přemístili na svůj statek do Záblatí. Tam mohli žít v bezpečí a přírodě nablízku. I nyní se hodlají vracet do klidu.

„Často jsem myslela na ty pětičlenné rodiny, které žijí ve 2+kk. Pokud jejich děti nechodí do školy, tak je to pro ně náročné. Já jsem byla vděčná za to, že jsem mohli být díky statku v jižních Čechách v přírodě, že jsem mohla vyběhnout do přírody, provětrat si hlavu,“ říká Monika.

Během karantény se soustředila na tréninkový plán. „Pro mě je sport čističkou hlavy. To, že při tom člověk dobře vypadá, je benefit,“ říká Monika.

Sport pomáhá Marešovým ve vztahu. „Funguje na mě skvěle, když vyběhnu do lesa nebo pole. Natáhnu kecky na nohy a endorfiny udělají svoje,“ přiznala se Monika a dále s humorem sobě vlastním dodala a smíchem v hlase dodala: „Že bychom byli před podepsáním rozvodových papírů, tak to ne. Mám hodně naběháno a Leoš skousl hodně dílů nekonečných seriálů.“

Skoro tři měsíce strávených společně byly ale pro manžele náročné. „Čeho je moc, toho je příliš, ale my dva dokážeme fungovat tak, že si dáváme prostor i doma. Když se někdo chce dívat na televizi a druhý ne, tak mu dáme prostor. Bylo znát, že jsme se nestýkali s jinými lidmi, a tak jsme spolu zažívali hodně věcí,“ přiznává Monika Marešová. ■