Marešová popsala svůj snový byt, kam se přestěhuje s Leošem: Musí být praktický zejména pro zvířata a děti

Veškeré zařizovaní ale neleží jen na jejích bedrech. „Mám k ruce pana architekta, netroufla bych si do toho jít sama. Ale hodně mu do toho mluvím,“ smála se Marešová. „Je složité vybrat prvky, které musí být designové, ale i praktické. K tomu právě slouží pan architekt. Jsou to ale krásné starosti,“ dodává sympatická brunetka.

Marešovi dávají přednost minimalismu a praktičnosti. „Už jsem zažila bydlení, kde byla krásná designová koupelna. Umyvadla levitovala nad skleněnou deskou. Je to hezké, ale vrcholně nepraktické. Člověk z toho vystřízliví, tak to v životě je,“ říká Monika, která nechce byt z katalogu, ale buduje místo, kde budou spokojení jak oni, tak jejich pejsek a Leošovi synové z prvního manželství. „Bude to moderní, ale ne úplně sterilní. Bude to domov a musí se tam člověk cítit dobře. Bude to jednoduché a ve světlých barvách,“ popisuje.

S nadsázkou by se dalo říct, že karanténa přišla Monice a Leošovi vhod. „Necestujeme, šetříme, ale zároveň člověk moc nevydělává. Ale snažíme se brát z toho to pozitivní, třeba že jsme na sebe měli víc času. A také na plánování bytu,“ říká Monika Marešová. ■