Před 10 lety nás opustil Petr Muk: Jak na něho vzpomínají kolegyně Basiková, Absolonová nebo Machálková?

Petr Muk Foto: Jakub Deml

Ráchel, Stín katedrál, Bon Soir Mademoiselle Paris nebo Tančíš sama – to je výčet hitů, které již nikdy naživo neuslyšíme z úst jeho interpreta. Petr Muk (✝45), zpěvák s nenahraditelným hlasem. Dnes je to přesně na den 10 let, kdy nás oblíbený zpěvák tragicky opustil. Jeho hvězda, která zhasla nečekaně brzo, zářila jak na sólové dráze, tak i na muzikálových prknech. Poslední muzikálovou rolí, kterou si zahrál, byl Leonardo da Vinci v muzikálu Mona Lisa. Domluvenou měl i roli v muzikálu Kat Mydlář v Divadle Broadway, tu už bohužel nestačil nastudovat.

„Na Petra vzpomínám především jako na skvělého kolegu a kamaráda s úžasným hlasem a jeho barva hlasu je nenahraditelná a chybí. Vzpomínám na dobu, kdy jsme spolu zkoušeli muzikál Golem a potom také Monu Lisu, kde jsme se spolu i alternovali. Jeho místo v českém šoubyznysu jen těžko někdo nahradí,“ sdělil Marian Vojtko (47). „10 let?! To snad ne. Mám pocit, že to bylo včera. Je mi to moc líto. Péťa byl skvělý, “ napsala Monika Absolonová (43).

Na jednom jevišti s ním vystupovala i Bára Basiková (57). „Vzpomínám na něj často a s velkou láskou. Moc mi chybí,“ sdělila zpěvačka a není sama komu chybí. „Petr byl vždy velmi kamarádský a pokorný kluk s naprosto identickým a nezaměnitelným úžasným hlasem. Prostě velký talent. Měl jsem ho moc rád,“ řekl Michal David, který stejně jako Leona Machálková jen těžko věří tomu, že je to již tolik let, co odešel.

„Je to neuvěřitelné, že už je to 10 let. Na Petra Muka vzpomínám přinejmenším pokaždé, když jeho nezapomenutelný a jedinečný hlas zaslechnu v rádiu. Vždycky si uvědomím, jak moc mám ráda jeho písničky, vybavím si jeho sympatickou hezkou tvář a postesknu si, jak je mi to líto a jaká škoda to je, že “už ho nemáme”. Bohužel odešel na mé narozeniny...,“ řekla Leona Machálková (53) a na známého zpěváka zavzpomínal i Zdeněk Zelenka.

„Osud tomu chtěl, že jsem s Petrem seděl ve středu na pivě a v pátek už odešel kamsi za svou postavou z Golema, ve kterém nám hrál jednu z hlavních rolí. To jsem si uvědomil, že člověk by neměl otálet a že by měl některým lidem říct, že je má rád, a že si jich váží. Jinak to taky nemusí stihnout. I když nevysloveno, věřím, že to Petr věděl,“ zavzpomínal režisér. ■