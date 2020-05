Televize si oddychla, Habera usedne v porotě SuperStar: Nemohl se dostat z Ameriky domů. Muselo pro něj soukromé letadlo

Pavol Habera přiletěl z Ameriky

Muzikant Pavol Habera (58) je v Praze a produkce SuperStar si může oddychnout. Zpěvák a porotce novácké pěvecké show trávil karanténu ve svém domě na Floridě a hrozilo, že se nevrátí do Čech do začátku přímých přenosů. Lety z Floridy jsou prakticky všechny zrušeny. I když si koupíte letenku, krátce před letem se dozvíte, že se do České republiky nedostanete.