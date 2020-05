Bohouš Josef se po operaci srdce vrátil do práce: Koncertovat ještě neplánuje, jak chce tedy trávit léto?

Bohouš Josef se vrátil do divadla. Super.cz

Nenechal si tak ujít zkoušku muzikálu Kat Mydlář, jehož premiéra se kvůli pandemii koronaviru přeložila na podzim. V představení se zpěvák objeví znovu po 9 letech a s učením textů prý nemá problémy. „Jak je to jednou naučené, tak se to snáz člověk naučí znova. Ale já jsem se to začal učit až minulý týden, protože jsem vůbec nevěděl, že ty zkoušky budou, takže se to učím za pochodu a docela to jde a mám z toho radost,“ prozradil zpěvák.

Svůj návrat na koncertní pódia vidí reálně ale až po prázdninách. „Koncerty, když tam má být sto nebo dvě stě diváků, tak to se pro ty pořadatele ani nevyplatí. Nevím vůbec, jak to bude vypadat s městskými slavnostmi, festivaly jsou zrušené, takže pokud nebude druhá vlna, tak se vrátím do divadla a na koncerty někdy v září,“ prozradil Bohouš Josef, který vedle procházek a rekonvalescence po operaci tráví dny skládáním.

„S panem Zelenkou připravujeme muzikál, tak dodělávám asi poslední dvě nebo tři písničky a bude to hotové. A potom se vrhnu také na svoje písničky pro kapelu,“ prozradil Bohouš Josef, který si s plány na léto příliš hlavu neláme. „Říkali jsme si, že bychom objeli kamarády a příbuzenstvo, takže to necháváme nějak volně. Teď jsme měli krásnou a drahou dovolenou v karanténě,“ dodal se smíchem. ■