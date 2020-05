Představitel Rona Weasleyho vyrazil na procházku s novorozenou dcerou: Takhle to herci sekne s kočárkem

Rupert Grint vyrazil na procházku s partnerkou Georgiou a novorozenou dcerou. Profimedia.cz

Doposud nesdíleli jméno ani podobu dcery a podle všeho to vypadá, že to tak i zůstane. Tiskový mluvčí herců požádal, aby média respektovala jejich soukromí.

S hvězdou komedie On je fakt boží! randí Grint, známý z Harryho Pottera, od roku 2011 a v loňském roce se objevily i spekulace o manželství.

Rupert se už před dvěma lety svěřil listu The Guardian, že by rád založil rodinu. „Rád bych se brzy usadil a měl děti. Kdybych měl syna, pojmenoval bych ho Ron? Je to docela dobré jméno, ale nejspíš ne. Příjmení Grint je navíc těžké spárovat s jednoslabičným jménem,“ nechal se tehdy slyšet. ■