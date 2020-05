12 snímků nestárnoucí Leony Machálkové: Jak šel čas se zpěvačkou, která slaví narozeniny?

Leona Machálková Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Profimedia.cz

Jestli je někdo, kdo vlastní tajný recept na mládí, je to rozhodně Leona Machálková (53). Zpěvačka se poslední roky takřka nemění a vypadá stále skvěle. Při pohledu na její stále štíhlou figuru je zřejmé, že by s přehledem strčila do kapsy i mladší kolegyně. Je tudíž až k podivu, že slaví již 53. narozeniny a jednu oslavu už má dokonce za sebou.