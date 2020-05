Po 4 měsících zpět na jevišti: Bohouš Josef se po operaci srdce vrátil do práce. Jak se cítí?

Bohouš Josef Super.cz

Na konci ledna Bohouš Josef zkolaboval přímo na jevišti a musel z divadla rovnou do nemocnice . Následně známý zpěvák pod vedením profesora Pirka podstoupil v pražském IKEMU operaci. Po několika měsících od kolapsu se srdcem se mohl nyní konečně vrátit do práce. „Jsem v divadle tento týden poprvé od ledna,“ svěřil nám Bohouš Josef.

„Karanténa a rekonvalescence, to docela přišlo vhod. A docela mi v karanténě bylo s manželkou fajn. Užívali jsme si toho, jak to asi bude vypadat v důchodu. Vařili jsme si, chodili jsme na procházky. Po operaci se musí hodně chodit, a to bylo bezvadné, každý den 5 až 8 kilometrů, včera a předevčírem jsem ušel po 15 kilometrech,“ prozradil muzikálový zpěvák, který podstoupil bypass.

Nejen díky pravidelnému pohybu, který je po operaci srdce důležitý, také zhubnul. „Po operaci musí být i dieta a je to jedno s druhým. Už se cítím fajn,“ uvedl Bohouš Josef na zkoušce muzikálu Kat Mydlář v Divadle Broadway. „Ze začátku jsme měli roušky, a jak jsem zpíval v té roušce, tak jsem se zavzdušnil, a to nejde,“ prozradil v divadle zpěvák s tím, že si texty, které naposledy zpíval na jevišti před devíti lety, opakoval jen pár dní před zkouškou. ■