Je celá maminka: Iva Kubelková se pochlubila mladší dcerou. Bude z ní také modelka?

Mladší dcera Ivy Kubelkové Karolína roste do krásy. Foto: instagram I. Kubelkové

Starší dcera Ivy Kubelkové Natálie Jirásková už si vyzkoušela modeling.

Super.cz

Do krásy ale roste i mladší, teprve jedenáctiletá Karolína, jejíž fotografií se Iva pochlubila na sociálních sítích. Že i ona je krásná a celá maminka, souhlasili všichni, kteří k fotografii přidali svoji reakci. I z Karolínky by mohla být z fleku modelka!

Za vše hovoří reakce, která hodnotí, že Ivin partner má doma tolik krásy, že by měl na své dámy dávat velký pozor. "Jedna hezčí než druhá a třetí. To má taťka a manžel co dělat, aby vás ochránil," zněla. ■