Sexbomba hollywoodského střihu i mladá kráska Konvalinková: Kdo další oslnil ve filmu Adéla ještě nevečeřela?

Olga Schoberová zářila ve filmu Adéla ještě nevečeřela. Profimedia.cz

Zamiloval si ji i slavný americký herec Henry Fonda (✝77), který se při jejím promítání smál tak, že spadl ze židle. Adéla je, jak známo, masožravá rostlina, která se nejradši krmí za doprovodu ukolébavky Princi můj malinký, spi. Vypěstoval ji baron Rupert von Kratzmar, vlastním jménem Matěj Kráčmera, který se chtěl jejím prostřednictvím pomstít gymnaziálnímu profesorovi rostlinopisu a živočichopisu ve výslužbě Albínu Bočkovi.

Slavný americký detektiv Nick Carter je mu ale za vydatného přispění pražského komisaře Ledviny v patách…

Příliš drahý Redford

Najít mezi českými herci elegána, který by vypadal jako Američan, byl tak trochu oříšek. Filmaři se nakonec shodli, že nejlepší by byl „originál“ a oslovili slavného Roberta Redforda (83). Ten proti natáčení v Praze nic nenamítal, zato jeho agent ano – zejména když si přepočítal hercův honorář z korun na dolary.

Kodet měl problém s kostýmem

Po tomto debaklu tvůrci zabrousili do českých luhů a usoudili, že v roli by se dobře vyjímal noblesní Jiří Kodet (✝67), kterému se kvůli jeho způsobům přezdívalo Aristokrat. Tomu byl ale malý kostým Nicka Cartera, který ušili na Barrandově ještě před castingem, a jeho přešití by bylo velmi nákladné.

Dokonalý americký gentleman

Nakonec zaměřili svou pozornost na Slovensko a vybrali pohledného (a štíhlejšího) Michala Dočolomanského (✝66), což se ukázalo být trefou do černého. Herec, který se do role vžil četbou carterovek a na plátně působil jako dokonalý americký gentleman, se stal velkým idolem čs. paní a dívek. Mimochodem, jeho dokonalou češtinu má na svědomí František Němec (76).

Hollywoodský sex-appeal…

Obsazení bylo vůbec hvězdné a známá jména se objevila i v epizodních rolích. A na své si tu přišlo též „mlsné“ pánské oko - v Adéle se po letech objevila i atraktivní Olga Schoberová (77), což byla naše jediná sexbomba hollywoodského formátu, která žila od roku 1967 v zahraničí. I tuto herečku nechali tvůrci nadabovat, hlas jí propůjčila Libuše Švormová (84).

…a něžná dívčí krása

Zatímco Schoberová hrála proradnou hraběnčinu společnici a kočičí tanečnici Irmu, její něžný protipól ztvárnila tehdy 26letá Naďa Konvalinková (69). Role Bočkovy naivní vnučky Květušky, která chytá babočky „jenerály“ a bojí se, že když jí z piva spadne pěna, dědeček jí „vycinká“, sedla půvabné herečce jak ulitá.

Pěnivý mok pro Hrušínského

Natáčení si užil nejvíc Rudolf Hrušínský (✝73), který hrál komisaře Ledvinu. Role mu předepisovala mimo jiné i pití piva a pojídání buřtů a syrečků, přičemž za jeden natáčecí den dostával honorář 700 Kčs, což byly tehdy velmi pěkné peníze.

To nejlepší na konec: řediteli jednoho pivovaru se zalíbila hercova fotka z natáčení, na které si přihýbá z půllitru, a požádal ho, zda by ji mohl zařadit do podnikového kalendáře. Hrušínský souhlasil s tím, že by za ni chtěl nějaké to pivo k Vánocům. A pivovar mu poslal rovnou celý náklaďák… Hrušínský pak prohlásil, že to byl nejlepší honorář, který kdy dostal. ■