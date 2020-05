6 sexy snímků ikony světového modelingu: Legendární Naomi Campbell slaví 50. narozeniny

Naomi Campbell Profimedia.cz

I na ikonu modelingu, která se proslavila v 90. letech, už došlo. Naomi Campbell (50) dnes slaví padesátiny, ale, jak sama zdůraznila , do důchodu se rozhodně nechystá. Otázky ohledně ukončení kariéry nemá zrovna dvakrát v lásce. „Až to nebudu chtít dělat, tak skončím,“ nechala se slyšet jen krátce před kulatinami.

Ty kvůli pandemii koronaviru oslaví nejspíš v karanténě, ale ani to ji nijak netrápí. „Pokud budu pořád v izolaci, bude to požehnání. Chci si z této situace odnést, co si mám odnést,“ uvedla pro The Times.

Ostatně, karanténa modelce tolik nevadí. Campbell se nechala slyšet, že doslova miluje klid, který s sebou izolace přinesla. Naomi trpí germofobií, a tak je nejspíš v tomto období opravdu raději doma, kde má všechny bakterie pod kontrolou.

Za normálních okolností se Naomi stále objevuje na přehlídkových molech i v reklamních kampaních. Spolupráce si pochopitelně pečlivě vybírá, ale dodnes se nebrání modelům, které odhalí trochu víc. Ostatně ukázat své štíhlé tělo se nebála nikdy, jak se můžete přesvědčit v naší galerii níže. ■