Maminka Ellen DeGeneres oslavila 90. Z dárku, který jí slavná dcera připravila, byla poněkud nesvá

Když se poté Ellen maminky zeptala, jestli se jí nový sestřih líbí, ta v koupelně u zrcadla odvětila, že zatím ani ne, ale snad až se to umyje... „Ou, ty jsi to vzala hodně nakrátko,“ dodala.

Dárek pro mámu k devadesátinám, napsala Ellen k videu

V loňském interview s kolegou Davidem Lettermanem DeGeneres o vztahu s maminkou mluvila. Vždy se ji prý snažila chránit, a to za každých okolností. Neřekla ani to, když ji její nevlastní otec jako teenagerku údajně osahával. „Nechtěla jsem jí to říkat, protože jsem ji chránila a věděla jsem, že by to zničilo její štěstí,“ uvedla v rozhovoru.

Nakonec mlčení prolomila, ale matka jí neuvěřila. Po odvysílání pořadu se své dceři veřejně omluvila. „Vím, že jednou z nejtěžších věcí, je mluvit o sexuálním obtěžování. Svou dceru miluji a přála bych si, aby jí tenkrát, když mi řekla, co se stalo, naslouchala. Žiji s výčitkami, které bych nepřála žádnému rodiči,“ uvedla ve vyjádření pro pořad Today. ■