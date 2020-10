V 75 letech je hvězdou filmů, seriálů i kosmetické kampaně. O tom, že by byla sex symbol, ale nechce slyšet

Helen Mirren Profimedia.cz

Skvělá herečka, noblesní dáma, charismatem překypující krásná žena. Helen Mirren (75) by mnoho jejích fanoušků bez okolků označilo také za sex symbol, s tím ona ale rázně nesouhlasí. „Skvělá věc na stárnutí je to, že se nad vším tím povznesete. A máte tendenci si myslet: Sex symbol? Co to sakra znamená?“ ptala se na stránkách magazínu Woman.