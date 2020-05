Rozhodla se vystavit své tělo slunci: Prachařova přítelkyně Dvořáková se předvedla v plavkách

Denisa Dvořáková Foto: Instagram D. Dvořákové

„Tohle je můj plán pro dnešek,“ připsala si kráska k fotce na sociální síti. Přítelkyně Jakuba Prachaře vklouzla do plavek a strávila den na lehátku opalováním. „Plán v pořádku,“ začaly se blondýnce pod snímkem hromadit komentáře, a to také s tím, že jí to na fotce moc sluší.

Dlouhonohá kráska se může chlubit ultra štíhlou figurou, kterou si také pravidelně udržuje. Ani během karantény, kdy přišla o veškerou práci a zakázky nezahálela. Pravidelně se pouštěla do cvičení doma, nebo nazula sportovní obuv a vyrazila do přírody. Nutno říct, že pravidelnost se vyplácí, tak ploché bříško, jakým se Denisa může chlubit, má totiž málokdo. ■