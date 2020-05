Jak vypadal jako mladý kluk a jaký je vlastně jeho soukromý život? Do kin míří snímek o Mekym Žbirkovi

Do kin míři životopisný dokument Meky.

Filmový portrét Meky představuje populárního zpěváka z těsné blízkosti, zcela otevřeně a upřímně a v nečekaných souvislostech i s humorem. Film natočil Šimon Šafránek, který za svůj předchozí dokument King Skate získal Českého lva.

Popisuje, co všechno potkalo Mekyho Žbirku od chvíle, kdy poprvé vzal do ruky kytaru, až do momentu, kdy svůj život odhalil filmařům. Býval dlouhovlasým rockerem i britským elegánem, ještě před plnoletostí hrával jako námezdní muzikant v cizině, zažil ztrátu bratra, vyhazov z kapely, stejně jako davy fanynek, slávu a hudební triumfy, má za sebou odchod do ústraní i velký návrat.

Režisér Šimon Šafránek vytvořil dynamický portrét hudební legendy s využitím Žbirkovy otevřené zpovědi, současných záběrů a rozsáhlého archivního materiálu. „Mekyho jsme sledovali téměř rok. Snažili jsme se udělat filmový portrét, jaký tu není. Bez sentimentu a patosu, zato s humorem. Energický a podvratný. S hlasitou muzikou, a především pokud možno upřímný a emocionální, lidský,“ říká Šafránek. ■