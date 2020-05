Nevadí mi, že je hezčí než já! Agáta Prachařová ukázala čtrnáctiletou sestru Kordulu, ze které se vyklubala neuvěřitelná kočka

Agáta se sestrou Kordulou Foto: archiv A. Prachařové

Čtrnáctiletá blondýnka dlouho nebyla vidět, až nyní její snímek zveřejnila Agáta na svém instagramovém účtu. "Ach jo, mládí nezastavíš. A že je ségra hezčí? Nevadí mi to," napsala k fotce s Kordulkou Agáta.

Kordula má rozhodně našlápnuto na to, aby byla úspěšnou modelkou. Zatím to vypadá, že ve stopách Agáty ale nepůjde. Zájmy má prý zcela jiné a na producírování před objektivem fotoaparátu to nevypadá. ■