Jako by jí z oka vypadla! Jitka Boho ukázala krásnou dceru, která je jí už teď neuvěřitelně podobná

Jitka Boho s dcerou Rozárkou Foto: archiv J. Boho

Roste z ní nová královna krásy? Zpěvačka a Česká Miss 2010 Jitka Boho (28) se pochlubila svojí dcerou Rozárkou. Ta se jí začíná neuvěřitelně podobat. Geny se prostě nezapřou. Rozárka je okatá brunetka po mamince a vypadá to, že z ní bude stejně uhrančivá dívka jako z Jitky.

Už za pár let si ji bude muset Boho pořádně hlídat, protože je jasné, že co se týče nápadníků, netrhnou se u nich doma dveře. A možná se za zhruba patnáct let dočkáme nové České Miss se jménem Boho.

Čtyřapůlletou dceru Rozárku má Jitka se stále ještě manželem, muzikantem Lukášem Boho, se kterým se rozvádí. Jitka po odchodu od svého muže s dcerou bydlela v domku rodičů, nyní už mají pronajatý byt v Praze. ■