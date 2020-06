Nejlepší kamarádka Aleny Šeredové neviděla na karanténě nic pozitivního: Teď nechce ani na dovolenou!

Pavla Vrbová si karanténu rozhodně neužívala. Super.cz

Bývalá modelka jen těžko hledá na uplynulých měsících pozitivní momenty. „Ptají se mě lidé, jak jsme si to období užili, já to tak ale nevidím. Nebyly to pro mě prázdniny. Nebylo to jednoduché. Každý, kdo má děti, a stará se o ně tak, jak má, tak mi dá za pravdu, že tohle se nedá brát pozitivně,“ popisuje svůj pohled na věc nejlepší kamarádka Aleny Šeredové.

„Tím, že mám dvě děti, tak jsme přešli na online školu, museli jsme přestát situaci a uklidnit naše zaměstnance,“ vzpomíná Vrbová a dále dodává: „Zachovala jsem si rytmus. Jsem zvyklá na řád, který jsem dodržovala a jedeme dál.“

Kvůli pandemii nemohla zatím Pavla odcestovat za Alenou Šeredovou (42) do italského Turína a být ji nápomocná před a po porodu. Zrušila také všechny plánované cesty do zahraničí, a to nejen z obavy z vývoje situace.

„Tím, že jsme byli tak dlouho doma, tak ani na dovolenou nechci. Chtěla bych se vrhnout rovnýma nohama do práce a moc bych si přála, aby té práce bylo hodně a ještě víc. Abychom se vrátili zpátky do předchozího rytmu,“ dodala kamarádka Aleny Šeredové. ■