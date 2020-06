S první velkou rolí přišla i první postelová scéna: Nervozita z mladé herečky opadla díky Kryštofu Hádkovi

Veronika Marková Foto: Bára Lockefeer/ Total HelpArt

Dalším známým hercem, s nímž se Marková na place potkala, byl Kryštof Hádek. Právě s ním natáčela svou první postelovou scénu. „Byla jsem nervózní, ale když jsem poznala Kryštofa a zjistila, že je na tom stejně, nervozita opadla. Navíc, nikdo mě ani jeho do ničeho netlačil. Samotná scéna boj nebyl, ale ty vteřiny před ní...,“ říká.

Total HelpArt T.H.A.

Nakonec nebylo nic, co by ji na natáčení nebavilo. Snad až na brzké vstávání. Ani to, že roli musela obětovat kus vlasů, Veronice nevadilo. „Bylo to pod něžným a roztomilým nátlakem Ondry. Nemohla jsem jinak. A nakonec jsem byla ráda. Bavily mě i moje kostýmy, většinou. Dokonce ve filmových botách chodím dodnes,“ usmívá se.

Marková odmaturovala na konzervatoři a ve studiu by ráda pokračovala na vysoké škole. A samozřejmě doufá, že bude práce, nejlépe u filmu. „Ale divadlo jsem pět let studovala a doufám, že budu mít někdy příležitost si v něm zahrát,“ dodává. ■