Stane se z manžela Pavla Vítka jeho kolega? V karanténě zpíval poprvé, možná spolu budou v důchodu vystupovat

Pavel Vítek a Janis Sidovský po 33 letech vztahu v karanténě ponorkou netrpěli. Super.cz

"To bylo opravdu vyloučené. A když už nějaká ponorka hrozila, tak máme v domě každý svoji místnost, tak jsme se na chvíli vzdálili a karanténu přežili ve zdraví fyzickém i psychickém," řekl Super.cz Janis. "A je tady taky velká zahrada, kde je hodně práce, takže tu případnou ponorku bych vypracoval," doplnil ho Pavel.

Zatímco Janis, který je členem zastupitelstva a byl i v krizovém štábu na Karlštejně, si občas z domu odskočil na nějakou tu schůzi nebo rozvážení pomoci potřebným, Pavel byl až na nákupy opravdu jen doma. Pro zpěváky práce nebyla.

Ale i Pavel měl aspoň pár online vysílání pro fanoušky. "Dvakrát jsme vysílali z kuchyně a mělo to velký úspěch, i když jsme si jenom povídali," svěřil. "Já tedy poprvé zazpíval, což mělo taky úspěch a dovedlo mě to k myšlence, že v dojezdu kariéry bychom mohli vystupovat něco jako duo Baccara," smál se Janis.

"Taky jsme vysílali se 4 Tenory píseň pro záchranáře. Z toho jsem měl velkou radost, protože jsme to s klukama natočili každý u sebe doma a pak se to dalo dohromady a dopadlo to kupodivu docela dobře a dodnes to má krásné ohlasy. Vystupovali jsme i na koncertě pro Kapku naděje, kdy mě zahřálo u srdce, že to mohlo také pomoci lidem a pomohlo to dobré věci," uzavřel Pavel. ■