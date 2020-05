Pierce Brosnan oslavil 67. narozeniny na pláži v objetí se svou milovanou hnědoočkou

Pierce Brosnan s manželkou Keely Shaye Smith Profimedia.cz

„Mé 67. narozeniny byly skvělé. Díky každému z vás, kteří jste mi popřáli. Bůh vám žehnej a buďte silní,“ odepsal na četné vzkazy.

S Keely Shaye Smith má jeden z představitelů Jamese Bonda dva syny, třiadvacetiletého Dylana a devatenáctiletého Parida. Starší z nich nedávno promoval na univerzitě. „Buď nebojácný, odvážný a velkorysý,“ radil mu hrdý otec do života.

S první manželkou Cassandrou Harris, jež v roce 1991 zemřela na rakovinu, má Brosnan ještě syna Seana.

Se Smith se Brosnan oženil v dubnu 1994, letos tak oslavili 26. výročí svatby. „Má drahá Keely, děkuji ti, že jsi mi do života vnesla lásku a krásu, díky za to, že jsi z posledních šestadvaceti let udělala mou největší životní radost... Šťastné výročí, moje hnědoočko,“ napsal své manželce. ■