Nechal si narůst dlouhé vlasy: Zdeněk Piškula by teď mohl hrát romantického prince

Zvláštní bylo, že pro "roli" modela si ho pro svoji volnočasovou kolekci vybrala mladá módní návrhářka, která tvoří pod značkou Janine, jako první. Vysoký a sošný mladík je pro modeling jako stvořený. "Pro žádnou značku jsem ještě nefotil, ale že bych si stoupnul v nějakém fešném oblečení před foťák, to už se dělo. Jediné, co mi přijde divné, je to, proč se nemůžu usmívat," řekl Super.cz.

Zajímalo nás samozřejmě, jak herec trávil karanténu. Část si prý docela užil na pánské jízdě. "Byli jsme skoro přes měsíc na chatě s kamarádem Pepíkem Trojanem. Pak jsem se tedy trochu nudil, když jsem byl dva týdny sám doma," vyprávěl.

Zdeněk měl na focení dost dlouhé vlasy. Že by to bylo dlouhou dobu zavřenými kadeřnictvími? "V kadeřnictví už jsem byl, ale držím si takovou delší vlasovou rovinu. Vlastně to začalo, když jsme dělali Romea a Julii, tak jsem si říkal, že by to tam bylo fajn. A od té doby se mi to nějak zalíbilo," vysvětlil Piškula s tím, že se v delších vlasech prý víc líbí i holkám. A možná by teď mohl dostat i roli pohádkového prince. ■