Krásku se syrskými kořeny proslavila Ulice: Takhle jí to seklo při módním focení

Sára Affašová je jednou z nekrásnějších mladých hereček. Super.cz

"Její tvorba se mi líbila, je to mladá holčina, a tak potřebuje podpořit, právě i na tom Instagramu, kterému jsem se začala trošku věnovat. Ale ne, že bych na tom byla osm hodin denně jako moje seriálová Jana, ale už mi to není tak cizí," vysvětlila herečka, která v osobním životě preferuje elegantnější módu, ale tu sportovní samozřejmě také. "Na zkoušku do divadla si vezmu klidně přesně takovou mikinu, v jaké tady fotím," dodala Sára, která momentálně s kolegou Zdeňkem Piškulou, který byl na focení také, zkouší hru Vojna a mír.

Velké filmové role Sáru zatím míjejí, i když se, jak sama říká, mihla v oceňovaném filmu Teroristka s Ivou Janžurovou (79) v hlavní roli. "Uvidíme, co bude dál. Pár věcí bylo v řešení, ale pak přišel koronavirus," krčila rameny kráska, která je napůl Syřanka, takže režiséři si ji vybírají i díky jejímu jižanskému typu, jakým je třeba i o generaci starší Klára Issová (41), jež má stejné kořeny. ■