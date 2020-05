Svatební šaty už má vymyšlené: Zasnoubená představitelka doktorky Veroniky Jánské ale navrhuje oblečení i sama

Vanda Chaloupková začala sama navrhovat oblečení. Super.cz

V únoru ji přítel, restauratér Oskar, požádal na dovolené v Thajsku o ruku, takže první dotaz pro představitelku doktorky Veroniky Jánské ze seriálu Modrý kód byl nasnadě. Herečku Vandu Chaloupkovou jsme totiž potkali na focení nové kolekce návrhářky Janine. Sice to byly volnočasové kousky, ale Janine šije i společenské šaty. Bude pro Vandu šít i ty svatební?

"Už mám jinou Janu, která mi bude šít svatební šaty, ale viděla jsem v ateliéru i ty od Janine, které jsou opravdu překrásné. Snad ji využiju aspoň na nějaké společenské akce," míní Vanda, která ale návrhářkám do jejich oboru také začala fušovat. Nemá totiž ráda uniformitu, proto také hodně nakupovala vintage oblečení v second handech hlavně v zahraničí.

"Vrhla jsem se na vlastní výrobu oblečení, tak uvidíme, jak to dopadne. Nechci konkurovat návrhářkám. Je to spíš moje osobní kolekce. Během karantény jsem doma hodně třídila a přemýšlela jsem, jaký styl mě baví, až jsem si vymyslela vlastní. Zvolila jsem len, který je hrozně pohodlný, občas trochu hedvábí. Takže to bude takové, že byste v tom chtěli i spát," smála se herečka. ■