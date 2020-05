Usměvavá Anička Slováčková ukázala, jak jí dorůstají vlasy. To ale není jediný důvod k radosti

Anna Slováčková Foto: Instagram A. Slováčkové

Anna Slováčková (24) je naplněná optimismem a dobrou náladou. Je to už několik týdnů od poslední chemoterapie, a tak jí pomalu houstnou vlasy i obočí, z čehož má pochopitelně velkou radost, o kterou se dělí i s fanoušky na Instagramu.

Není to ale jediný úspěch, který slaví. Daří se jí i po pracovní stránce. „Přemýšlela jsem, co bych vám tak řekla, vlastně nic moc novýho není a pak mi došlo, že jsem vám ještě neřekla tu velkou novinu, a to: s kapelou Aura, Patricií Fuxovou a Igorem Ochepovskym jsme začali makat na mojí první desce,“ píše fanouškům šťastná herečka, které zanedlouho vyjde i nový videoklip.

Anička nepřestala pracovat ani během náročných chemoterapií, pokračovala v natáčení Ordinace v růžové zahradě 2 i v hudební kariéře. Pauzu si dala až kvůli koronavirové pandemii a operaci, kterou podstoupila kvůli rakovině prsu. Podle všeho se dobře zotavuje, a tak už se opět mohla vrátit na divadelní prkna. ■