Z castingu odcházela zkroušená, ale vyšlo to: Trojan si do nového filmu vybral i tuto půvabnou absolventku konzervatoře

Veronika Marková Foto: Total HelpArt

Marková si zahrála osmnáctiletou Kamilu, která se snaží zachránit manželství svých rodičů. A zatímco Trojan prý měl po jejím castingu vybráno, ona z něj odcházela „vyplivnutá a totálně bez sebevědomí“, navíc s pocitem, že herectví není práce pro ni.

„Když jsem dorazila na casting s tím, že budu za chvíli hotová, cítila jsem se skvěle a sebevědomě, i když velmi pokorně. Přišla jsem do castingové místnosti, kde na mě koukal strašidelný pán - režisér Ondřej Trojan - podával mi ruku a s úsměvem na tváři mi řekl: ‚Ahoj, asi bude lepší, když si budeme tykat, ne?‘ V tu chvíli jsem si myslela, že je všechno v pohodě. No, jenomže pak to začalo… Tak strašně jsem se dlouho necítila, Ondřej mi přidával stále další scény, na které jsem nebyla vůbec připravená, a nespokojeně bručel: ‚Já ti dám nějakou připomínku a ty ji vůbec nenahráváš‘. Děs,“ vypráví dnes už s úsměvem.

Trailer k filmu Bourák

Total HelpArt T.H.A.

Jde o její první roli v celovečerním filmu. „Ze začátku jsem se bála, připadala jsem si zamrzlá a trochu trapná, že ničemu nerozumím, neznala jsem filmařskou terminologii, netušila, jak se co jmenuje. Naštěstí mi tenhle pocit díky všem ve štábu vydržel zhruba tak prvních 20 minut na place. Pak už to byla pohoda,“ pochvaluje si atmosféru.

Role ji bavila, s postavou Kamily Veronika našla několik styčných bodů. „Kolem patnáctého roku jsem byla Kamile dost podobná a i teď, když jsem ji hrála a Ondřej mi řekl, ať nějakou repliku zopakuji úplně stejně, tak jsem se musela zamyslet nad tím, jak jsem to udělala, protože postupem času jsem zjistila, že vlastně většinou nic nehraju. Takže ano, máme toho s Kamilou hodně společného, tedy až na nemožné rodiče,“ směje se. ■