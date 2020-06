Filmová spolupráce bratrů Trojanových se neobešla bez bouře na place: Bylo to pikantní, říká mladší Ivan

Trailer k filmu Bourák Video: Total HelpArt T.H.A.

„Ono se to nabízelo a zároveň jsem si říkal, jestli pro někoho bude protiúkol hrát burana, teda Bouráka, že to bude Ivan. Ideální, jak vyhodit herce ze zajetých kolejí, je dát jim roli, kterou buď nikdy před tím nehráli, nebo jim ta figura není vůbec ničím vlastní a nemůžou čerpat sami ze sebe. To většinou herce rozebere na šroubky a musí se pak zpátky složit do té postavy. To je hodně vzrušující a ověřil jsem si to už několikrát, že to funguje,“ říká starší z bratrů Trojanových.

Ivan Trojan se v roli Ládi Bouráka opravdu postavil před spoustu výzev. Předně netančí, a už vůbec ne rokenrol, a ani autům nerozumí. „Tam není prostě nic, co bych měl s Bourákem společného,“ říká. Nabídku proto dlouho zvažoval.

Poté, co roli přijal, jej čekala praktická příprava. „Považuju se za celkem poctivého herce. Není to úplně dané nějakou super poctivostí, ale mám spíš obavu, abych nebyl trapnej. Trapnosti se trochu bojím. Takže jsem si vyzkoušel, jak se auto sváří i jak se auto rozpárá rozbruskou. Taky jsem si vyzkoušel jízdu tahačem i Cadillacem a po víc než 30 lekcích tance, které předcházely samotným tanečním scénám, jsem měl pocit, že jsem pořád na začátku,“ vypočítal herec.

Šlo o první spolupráci bratrů Trojanových z pozice režisér - hlavní herec a neobešla se bez občasných sporů.

„Všechno, čeho jsme se báli, tak se naplnilo a zároveň všechny věci, o kterých jsme si mysleli, že se podaří odstranit a odbourat, tak se taky podařily. Jako se u toho filmu počasí střídalo tak, že se skoro nedal natočit, tak i my s Ondrou jsme to měli mezi sebou úplně stejně… a to na place před celým štábem. Což bylo docela pikantní. Chvíli prostě svítilo slunce a chvíli byla hodně velká bouřka,“ uvedl Ivan.

Do kin diváky zve na „komedii, která tu dlouho nebyla“. „To znamená černá komedie. Já mám černý humor rád. Mám rád absurdní situace, u kterých by si člověk řekl, že je ani nemůže zažít,“ dodal. ■