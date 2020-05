Už se nemůže dočkat miminka: Ivana Korolová vystavila své bříško v 9. měsíci těhotenství

Ivana Korolová Foto: Instagram I. Korolové

Není to tak dlouho, co se svého těhotenského bříška nemohla nabažit. Jenže jak čas postupuje a venku se otepluje, tak už se Ivana Korolová (31) nemůže dočkat dne, kdy se stane maminkou. Muzikálová zpěvačka a herečka se s manželem těší na prvního potomka, kterého by na svět mohla přivést už každým dnem.

„Pořád jsem nebyla toho břicha nabažená a chtěla jsem si ho nechat. Je to nádherný, ale už stačilo,“ svěřila se hvězda muzikálu Tarzan. Od divadla a zpívání má Ivana již několik měsíců pauzu, ale rozhodně se své práce nehodlá vzdát. Když to dobře půjde, tak by se s novou sezónou ráda vrátila do divadla a občas také na koncertní pódia.

Zda nakonec zvládne skloubit roli maminky s rolí herečky a zpěvačky je ale zatím stále ve hvězdách. Ivana je v 9. měsíci těhotenství a čeká na den, kdy se její miminko konečně rozhodne podívat na svět. Uvidíme, zda bude půvabné brunetce co nevidět dělat radost holčička, nebo chlapeček. ■