Šije kostýmy pro burlesky, ale i slavné krásky. Sledujte, co si nejspíš brzy oblékne Maxová, Schneiderová či Čvančarová

Měla uspořádat jednu z největších módních show v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku co do velikosti prostoru a předváděných modelů. Vzhledem k tomu, že byl módní svátek zrušen kvůli pandemii nového typu koronaviru, tak Zuzana Kubíčková změnila koncept prezentace svých aktuálních kousků. Jeden z největších talentů české módní scény zkombinoval svou couture a ready to wear linii a vše propojil.

„Karanténa nás postihla týden před plánovanou přehlídkou. I tak jsme ale pokračovali v práci na kolekci, která se nakonec rozrostla,“ uvedla na prezentaci kolekce ve svém ateliéru Kubíčková. „Tím, že nebyla přehlídka, tak mi přišlo jako dobrý nápad ukázat, jak to u nás funguje. Zákaznicím totiž většinou šijeme nejen věci pro speciální příležitosti, ale i na denní nošení,“ říká Kubíčková, jejíž modely milují Tereza Maxová (48), Jitka Schneiderová (47), Jana Plodková (38), Jitka Čvančarová (42) nebo Karolína Kurková. (36)

Éterická módní návrhářka je pověstná svým smyslem pro detail a úzkostlivě dbá na jejich propracovanost. Tentokrát se v její kolekci objevuje celá řada třpytivých prvků, které doposud využívala spíše na kostýmech pro burleskní tanečnice, pro které sama ráda tvoří odvážné kostýmy.

Vysoká krejčovina se u ní prolíná do kousků určených na každodenní nošení. „Těžko se dá říct, kde to začíná a kde to končí. Modely, které jsou lehce třpytivé, mohou být klidně použité na běžné nošení a není to jen výsadou speciálních kostýmů,“ říká Zuzana Kubíčková. ■