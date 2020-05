Pravá blondýnka se dočká dalšího pokračování: Reese Witherspoon se po 17 letech promění v Elle Woods, a to není všechno!

Pravá blondýnka 3 už je v procesu výroby! Profimedia.cz

19 let od vzniku trháku Pravá blondýnka se film dočká dalšího pokračování. Zatímco v jedničce jsme viděli, jak se Elle Woods v podání božské Reese Witherspoon (44) popasovala se studiem práv, v pokračování z roku 2003 zase bojovala za práva zvířat.

Herečka nyní potvrdila, že se chystá trojka, ve které si nejen opět střihne hlavní roli, ale také bude stát za jejím vznikem. Produkce se totiž ujme její společnost Hello Sunshine. A to zdaleka není všechno. Do scénáře se pustí společnými silami herečka Mindy Kaling, známá mimo jiné ze seriálu Kancl, a hojně oceňovaný televizní producent Dan Goor.

Že se „něco chystá“, naznačila Witherspoon už v roce 2018. Připomněla to pak letos v dubnu v živém vysílání na Instagramu, v němž si povídala s Jennifer Lopez. Nadšená zpěvačka se Reese svěřila, že oba díly bezmezně milují ona i její děti. „Přemýšlím, že bychom mohli zapracovat na trojce,“ řekla tehdy pouze Witherspoon.

„Hlásím skvělé zprávy! Některé věci se prostě mají stát. Jsem tak nadšená, že se Mindy a Dan ujali scénáře pro Pravou blondýnku 3,“ potvrdila nyní na svém instagramovém účtu a fanoušci šílí. Volte Elle! ■