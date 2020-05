Další hvězda musela kvůli koronaviru odložit svatbu: Tenhle andílek letos k oltáři nepůjde

Z Josephine Skriver letos nevěsta nebude. Profimedia.cz

„Bylo to těžké rozhodnutí,“ přiznala Skriver magazínu People. „Nikdy to není jednoduché, když na ten okamžik čekáte celý život a pak ho musíte posunout. Mluvili jsme o tom týdny, zkoušeli něco vymyslet. Nakonec jsme ale usoudili, že je zdraví našich rodin a přátel přednější.“

„Jsme hlavně vděční, že jsou naši blízcí šťastní a zdraví. Mnoho lidí na světě teď prochází horšími věcmi než je odložení svatby. Bylo by sobecké si teď stěžovat,“ doplnila uvědoměle.

Svatbu tak bude muset posunout minimálně o rok. „Myslím, že když to o rok odložíme, užijeme si to lépe. Bylo to hodně stresující, a tak se těším, že to díky získanému času navíc bude ještě o něco výjimečnější.“

Modelka doplnila, že je se svým partnerem tak dlouho, že to vnímá, jako by už dávno byli svoji. Randí spolu už od roku 2013. Svatba tak podle ní nebude ani tak o uzavření sňatku, jako o oslavě jejich lásky s těmi nejbližšími.

Skriver není zdaleka jedinou celebritou, která musela kvůli pandemii odložit veselku. K oltáři se letos nedostane například ani Katy Perry, která plánovala vdavky s Orlandem Bloomem ještě před narozením dcery, ani Jennifer Lopez, která je více než rok zasnoubená s Alexem Rodriguezem. ■