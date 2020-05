Petr Kotvald po operaci kyčle natáčí nový videoklip: Čekal, až bude moct zase tančit

Petr Kotvald po operaci točí nový videoklip. Super.cz

Loni Petr Kotvald oslavil velkolepým koncertem šedesátiny, letos chtěl navázat. První dubnový termín zrušil kvůli ortopedické operaci , ale neproběhne ani v říjnu, na který byl původně přeložen, protože si není jistý, jaký počet lidí by mohl ve Foru Karlín být. Nakonec se rozhodl, že velký koncert bude až příští rok na jaře.

"Bude zároveň propojený s dvacátým výročím Mumulandu," řekl nám zpěvák. "Chtěl bych, aby to byla opravdu velká párty, kde nebudou muset být lidi orouškovaní a dodržovat odstup a užili si to," dodal.

Hudebně ale nezahálí. K desce LX, které vyšlo k jeho jubileu, připravuje už třetí videoklip. Tentokrát k písni Brejle. "Část jsme ho natočili těsně předtím, než jsem nastoupil na operaci. Teď jsme čekali jednak na rozvolnění, na to, abych zase mohl tančit a také na hezké počasí, abychom mohli dotočit exteriéry. Jsem moc rád, že mi v tom klipu přislíbila z kamarádství účast Pavla Tomicová. Když všechno dobře dopadne, měl by být do konce měsíce venku," uzavřel zpěvák. ■