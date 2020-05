Kdyby nezpívala, mohla by organizovat svatby: Muzikálová zpěvačka tu svoji chystá celou sama

Veronika Zelníčková Michaela Feuereislová

„Jsem člověk, který chce mít nad vším kontrolu a přehled. Nejdřív jsme si s Tomem říkali, že některé věci necháme na svatební agentuře, ale po pár schůzkách jsem na to zanevřela. Nechceme mít svatbu hektickou, chceme mít vše zařízené co nejdříve, abychom nebyli před svatbou ve stresu,“ svěřila Veronika.

V přípravách vlastní svatby také zúročí zkušenosti, které načerpala jako koordinátorka svateb svých kamarádek. „Jelikož jsem už pomáhala s několika svatbami, většinu dodavatelů jsem měla uložených nebo jsme si nechali doporučit od manažerky svatebního objektu. Tomáš to nechává víceméně na mně. Já mu vždy jen ukážu varianty, možnosti a společně si vše odsouhlasíme. Je to moc fajn, i když jako správná ženská to řeším na chlapy až moc!“ smála se zpěvačka.

Důležité jsou samozřejmě šaty, ty bude mít Veronika svoje. „Šaty si nechávám ušít. Po pár doporučeních od kolegyň z divadla jsem se rozhodla pro Petru Brzkovou, která šila svatební šaty například Veronice Stýblové, s níž se alternuji v Mýdlovém princi. Musím říct, že jsem opravdu spokojená. Měly jsme s Péťou už dvě zkoušky a moc se těším na finální výsledek. Ona je člověk, který naslouchá a snaží se, abyste vypadali co nejlépe, a cítili se co nejpohodlněji. A za to jí moc děkuji,“ dodala závěrem půvabná zpěvačka, kterou diváci znají také z muzikálu Kvítek mandragory v Divadle Broadway. ■