Lví hříva, meč a brnění: Rapperka Sharlota se převtělila v historickou bojovnici s výstřihem až do pasu

Sharlota se proměnila ve středověkou panovnici. Super.cz

Vlasy upravené ve stylu lví hřívy, meč i brnění si Sharlota při focení s fotografkou Ivy Morwen užila. "Cítila jsem se hrozně dobře. Už když jsem dostala informace, jak by to mělo vypadat, okamžitě jsem si řekla, že přesně tohle chci, protože jsem to já. V takovém stylingu jsem vždycky toužila fotit a myslím si, že s Matyldou máme společných spoustu osobnostních rysů," svěřila Sharlota, která je prý sama také takový vůdčí typ, aspoň co se rapové scény týče.

Když už jsme mluvili i o muzice, Sharlota potěší svoje fanoušky, protože během karantény natočila svoji novou desku, dvojalbum, na němž bude třicet skladeb. "To bylo taky to hlavní, čemu jsem se věnovala. A taky jsem hodně chodila do přírody, na což předtím nebyl nikdy čas," dodala zpěvačka, která bude řešit koncertování až podle aktuální situace. ■