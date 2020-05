Svatba v koupelně, ošklivý rozvod a komplikovaný vztah s vlastními dětmi: Život Cher (74) byl plný nástrah osudu

Cher Profimedia.cz

Cherilyn Sarkisian se narodila přesně před 74 lety. Trvalo pěknou řádku let než se z holčičky s arménskými kořeny stala Cher (74) a podařilo se jí dobýt Hollywood. V průběhu let to navíc neměla vždy jednoduché.

Opuštěna vlastním otcem

Zpěvaččin otec John Sarkisian bohužel propadl závislosti na drogách a gamblerství. Svou dceru a její matku Georgiu Holt opustil, když byla Cherilyn ještě v kolébce. Ačkoliv to tehdy neměly jednoduché, o to bližší si s matkou vždy byly. A jsou dodnes, Georgia oslaví začátkem června 94. narozeniny a její dcera jí v roce 2018 dokonce věnovala celé album.

Cher a Sonny

Než se světu představila jako Cher, vyzkoušela si Cherilyn několik uměleckých jmen. Svůj první singl vydala pod pseudonymem Bonnie Jo Mason a se Sonnym prvně vystupovali jako Caesar and Cleo. Zpěvák jménem Sonny Bono byl o 11 let starší než Cher a ona se do něj zamilovala jako náctiletá. Pomohl jí nastartovat kariéru a chemie mezi nimi byla lidem tak sympatická, že se jí nemohli nabažít. Po tři roky sledovali své oblíbence ve vysílání Sonny and Cher Comedy Hour. To sledovalo svého času až 30 miliónů diváků týdně.

Lásku jako z pohádky stvrdili sňatkem v koupelně jejich tehdejšího bytu. Byli u toho jen oni dva a vyměnili si prstýnky, které pořídili jako suvenýry. Láska jim však nevydržela věčně. Bono chtěl mít nad svou chotí až příliš velkou kontrolu, a to jak v manželství, tak nad její kariérou. Cher dokonce nazvala sňatek „nedobrovolným otroctvím“. Sonnyho také nařkla, že jí odpíral peníze, které vydělali díky společné show. Rozvedli se šest let po svatbě.

Komplikovaný vztah s dětmi

Zpěvačka nebyla nijak potěšena, když její a Sonnyho společná dcera Chastity začala vystupovat jako lesbička. Byla jí však naopak velkou oporou, když se rozhodla pro změnu pohlaví. Dnes je známý jako Chaz Salvatore Bono. Naneštěstí to neměla zpěvačka jednoduché ani s mladším synem Elijahem Blue Allmanem (43), kterého má s druhým manželem Greggem Allmanem. Vztahy vždy komplikovala jeho závislost na drogách.

Kvůli nemoci málem přišla o kariéru

Začátkem 90. let Cher vážně onemocněla a diagnostikovali jí virus Epsteina–Barrové. Dva roky nemohla vůbec pracovat a nebylo tehdy jasné, jak to nadále bude s její kariérou. Comeback se jí však povedl na výbornou a vrátila se v plné síle.

Když pak v roce 1998 vydala album Believe se stejnojmenným úvodním singlem, trhla s ním několik rekordů. Mimo jiné se stal jedničkou v žebříčcích světových hitparád a Cher, které tehdy bylo 52, se stala nejstarší zpěvačkou s hitem na prvních příčkách.

Hit se stal jedním z nejprodávanějších singlů vůbec a zpěvačka v něm tehdy poprvé použila auto-tune na úpravu hlasu. Metoda se setkala se smíšenými reakcemi, ale dnes se v hudební tvorbě již běžně používá. Cher je také jedinou zpěvačkou, která se dostala v prestižním žebříčku Billboard na vrchol šest dekád po sobě. ■