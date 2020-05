Potvora Sylva ze Slunečné se pochubila tetováním: Jak se vám líbí její nové kérky?

Bára Jánová Foto: Super.cz/archiv FTV Prima

Těsně předtím, než se začalo natáčet další pokračování seriálu Slunečná, si Bára Jánová pořídila čtvrtou ozdobu svého těla – manty. „Miluju potápění a manty. Říká se jim mořští motýli, ale mně spíš přijdou jako taková mořská hlídka, co dává pozor na menší mořské tvory,“ popisuje herečka svůj nový kousek, který zdobí její lýtko.

„Musím říct, že se tetování nebojím, nikdy mi v mé profesi nepřekáželo, a ani si nikdo nestěžoval. Nestalo se, že by mi ho někdy zakrývali, nebo dokonce řekli, že mě kvůli tomu nechtějí obsadit.“

Možná i proto je Bára v tetování odvážnější a při zdobení svého těla na případná pracovní omezení až tak nemyslí. Má i tetování, kterých si na první pohled hned nevšimnete. „Jedno je za uchem a druhé nad levou lopatkou,“ prozrazuje další místa.

„Molekula serotoninu, tedy hormonu štěstí, je nad lopatkou. Namísto chemických značek mám symboly věcí, které mě provází životem. I to oko uvnitř, symbol reinkarnace. Věřím, že oči jsou duší samotnou a bereme si ji s sebou do každého života. Proto máme u některých lidí pocit, že je známe už dlouho, přestože je vidíme poprvé v životě. Kousek nad tím mám i malou planetku, protože miluju astrofyziku,“ popisuje herečka, která od mládí miluje také Harryho Pottera, takže za uchem má relikvie smrti.

Dvě tetování má Bára Jánová přece jen skrytá úplně, první je pod levým prsem. „Je to číslo 42, podle knihy Stopařův průvodce po galaxii. Je to odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec. Mám to číslo ráda, takže je i pod tím pravým, ale v binárním kódu,“ přiznává seriálová Sylva a dodává, že na natáčení Slunečné, a to i při scénách s Lukášem Langmajerem, kde není moc oblečená, si toho zatím nikdo nevšiml. ■