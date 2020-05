Tohle je její skutečný „pan božský“. Sarah Jessica Parker se za něj provdala před 23 lety

Sarah Jessica Parker a její muž Matthew Broderick slaví 23. výročí svatby. Profimedia.cz

19. května 2020, 23 let. Ušli jsme dlouhou cestu, baby, napsala Parker k fotce s manželem

Vedle soukromí sdílejí i profesi, která je už několikrát svedla dohromady. Na jedno jeviště se postaví i ve hře Plaza Suite, a to po čtyřiadvaceti letech. Naposledy si spolu v divadle zahráli v roce 1996 (ve hře How to Succeed in Business Without Really Trying). „Vím o minimálně tisícovce lidí, kteří Matthewa jako herce znají lépe než já,“ řekla Parker.

„Vím, jak pracuje, ale před kamerou znám lépe Chrise Notha,“ odkázala ke svému nejslavnějšímu projektu. Právě Noth si zahrál jejího „pana božského“ ve zmíněném Sexu ve městě.

S Broderickem prý Parker tak často netočí a nehraje „z praktických a osobních důvodů“. „Ty osobní jsou: ‚Proč bychom to dělali?‘ Oba jsme rádi za rozdělené pracovní životy. A také máme děti, takže řešíme, kdo kdy bude doma,“ řekla herečka magazínu Wall Street Journal. A její muž jí s odkazem na chystaný společný divadelní projekt přitakal: „Jen velmi vzácně pracujeme ve stejnou dobu. Bude to těžké,“ uvedl. ■