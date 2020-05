Někdejší modelka (61) se z Covidu-19 úspěšně zotavila. Teplé dny teď tráví na zahradě v bikinách

Linda Lusardi Profimedia.cz

Nemoc prodělal i Lindin manžel Sam Kane, u něj však udeřila s menší razancí. O zdravotním stavu své ženy průběžně informoval.

Lusardi později sama dala několik rozhovorů. „Měla jsem několik temných momentů, kdy jsem si myslela, že to nezvládnu. Všechny mé vitální funkce se velice zhoršovaly. Ptala jsem se jednoho mladého doktora, jestli se z toho dostanu, a on odpověděl: ‚Je vám 61 let, nevíme, čemu tady čelíme‘,“ uvedla v tom nejnovějším pro Sky News.

Spolu se synem svého přítele komika Eddieho Large, který na nemoc zemřel, Lusardi založila online memoriál k uctění obětí koronaviru. Několikrát také veřejně vystoupila s poděkováním zdravotníkům.

S fanoušky už sdílí také odlehčenější obsah. Např. vzpomínky na dobu, kdy byla dívkou ze strany 3 britského bulvárního deníku The Sun, nebo snímky, které ji zachycují při volnočasových aktivitách. Teplé dny tráví na zahradě svého domu.

Lusardi s nostalgií vzpomíná na osmdesátá léta

V bikinách vypadá pořád bezvadně