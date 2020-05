Heidi Klum nečekaně rozvířila vášnivou diskuzi na Instagramu. Stačila k tomu fotka v prádle

Heidi Klum Profimedia.cz

Snímek vzbudil poměrně vášnivou diskuzi mezi followery německé modelky a moderátorky. Zatímco jedni pochválili vydařený fór, další se nad vtipem pozastavovali. „Pro pozornost všechno“ nebo „Dřív jsem vás respektovala“, komentovali.

Mezi fanoušky došlo i na výměnu názorů: „Nezáviďte jí její skvělé tělo, které bychom všechny chtěly mít,“ vzkazovala zastánkyně Klum jiné ženě, která odpověděla, že by radši měla své tělo a mozek než tělo Heidi s jejím mozkem. „A to je co říct, protože je fakt sexy!“

Tuto diskuzi pak vystřídala další - pro změnu o velikosti modelčiných nohou.

Nepochybujeme, že Klum se musí u některých komentářů svých fanoušků opravdu hodně nasmát. ■