Hollywoodský krasavec Jude Law (47) bude pošesté otcem: Rok po svatbě je jeho nová manželka těhotná

Jude Law a Phillipa Coan čekají prvního společného potomka. Profimedia.cz

Law má pět dalších potomků se třemi různými ženami, ale netajil se tím, že by měl klidně i víc dětí. „Miluji to, rozhodně, proč ne? Mám štěstí, že jsem s někým, do koho jsem bláznivě zamilovaný. Mít další děti by bylo prostě báječné,“ nechal se slyšet v loňském roce.

Pár se poznal v roce 2015 a vzali se tři měsíce poté, co Law oznámil zasnoubení. Jude byl v minulosti ženatý s herečkou Sadie Frost, s níž má tři děti, Raffertyho (23), Iris (19) a Rudyho (17). Ze vztahu s modelkou Samanthou Burke má desetiletou dceru Sophii a s Catherine Harding pětiletou Adu. V minulosti byl také zasnoubený s herečkou Siennou Miller. ■