62 kilogramů už má muzikálová zpěvačka dole: Co udělalo hubnutí s jejím sebevědomím?

Pavlína Ďuriačová Foto: archiv P.Ďuriačové

Muzikálová zpěvačka Pavlína Ďuriačová se v loňském roce rozhodla, že zatočí se svou figuro u. Pustila se do radikálního hubnutí a po několika měsících s novým jídelníčkem a pravidelným pohybem začala vidět první výsledky. Známé zpěvačce se už podařilo zhubnout o několik konfekčních velikostí.

Aktuálně má o 62 kilogramů méně, než byla její původní váha a s hubnutím ještě nepřestala. V novém těle je hvězda muzikálů Muž se železnou maskou nebo Kvítek mandragory už nyní velmi spokojená. „Mám pocit, že sebevědomí se mi nijak extrémně nezměnilo. Leda co se týče oblečení. Rozhodně si troufám nosit konečně barvy. Dříve jsem chodila jen a zásadně v černé. Troufám si na džíny, podpatky, šaty. A rozhodně se sebevědoměji hýbu, což si kolikrát ani neuvědomuji. Jednou jsem si málem rozbila hlavu, protože jsem se zvedla rychleji, než bych čekala,“ svěřila se nám se smíchem zpěvačka, která poslední týdny trávila především doma.

„Ze dne na den jsem přišla o veškerou práci. O divadlo, koncerty, kapelu, sbor i školu, takže jsem trávila dny doma sama. V první fázi jsem se vrhla na jarní úklid: okna, bělení záclon, vytřídění skříně, to mě bavilo moc, mytí všeho, co mi přišlo pod ruku. Nicméně moc času to nezabralo, tak jsem doháněla resty v podobě účetnictví," svěřila se zpěvačka.

„Pocit absolutní nepotřebnosti jsem zahnala výrobou roušek. Nejprve jsem kamarádce jen střihala materiál, pak jsem si zapůjčila šicí stroj a naučila se šít samostatně. Rukama mi prošly desítky, možná stovky roušek, které putovaly do nemocnice v Českých Budějovicích, známým, kamarádům, rodině,“ prozradila Pavlína, která se už nyní opět těší na koncertní pódia a do divadla. ■