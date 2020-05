Má hubenější postavu, než když soutěžila před 16 lety v Miss! Jana Doleželová se vystavila v plavkách

Jana Doleželová s dcerkou u bazénu Foto: archiv J. Doleželové

Jana se modelingu nevěnuje, je hlavně maminkou a lékárnicí, ale postavu rozhodně stále má na to, aby ji mohla vystavovat. Neustále si drží štíhlou postavu, kterou mají většinou o generaci mladší modelky. Jana by je ale i dnes strčila s přehledem do kapsy.

Přiznává dokonce, že postavu má hubenější, než když soutěžila o titul Miss ČR. „Je to tak, určitě je to i díky běhání kolem malé,“ prozradila Doleželová, která ale návrat k modelingu neplánuje. Naprosto si užívá roli maminky a své dceři se věnuje na sto procent. ■