O 23 let mladší přítelkyně Petra Nedvěda se pěkně zakulacuje. Krásná modelka se těší, až budou rodina

Bývalý hokejista Petr Nedvěd (48) se těší na prvního potomka, jeho o třiadvacet let mladší partnerka čeká holčičku . Narodit se má v létě.

Krásná modelka Nicole se nyní pochlubila zakulaceným bříškem. Snímek, který vznikl v hokejistově bytě v luxusní rezidenci nedaleko Karlova mostu, modelka okomentovala slovy: „Ta nejšťastnější“ a doplnila hashtagy, které prozrazují, že je ve třicátém týdnu těhotenství a že se velmi těší, až bude její rodina kompletní.

Co se svatby týče, Petr uvedl, že jde o „písničku budoucnosti“. „Lehce jsme se o ní bavili, ale shodli jsme se na tom, že by taková akce měla být příjemná pro nás pro oba, na pohodu, užít si to se vším všudy. A neorganizovat honem něco narychlo, protože čekáme malou,“ řekl.

K oltáři už se jednou odhodlal, a to s modelkou Veronikou Vařekovou před šestnácti lety. Rozešli se o dva roky později. ■